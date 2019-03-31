Барецкий выпустит мультфильм «Брат-3» в стиле Симпсонов

Одна из петербургских киностудий приступила к выполнению заказа шоумена Стаса Барецкого — мультфильма «Брат-3», выход которого запланирован на 2020 год.

Анимационную картину собираются выполнить в стиле знаменитого американского сериала «Симпсоны». Впрочем, творческая группа, занимающаяся данной работой, не обращалась к авторам сериала за разрешением на использование стилистики.

Сюжет мультфильма станет пародией на сценарий одноимённого кинофильма, начало над работой которого было анонсировано Барецким несколько недель назад. Также он заявил, что в фильме сыграют актёры из первых частей, а музыкальное оформление будет исполнено теми же группами, что работали над дилогией. Однако эта информация была опровергнута и музыкантами, и актёрами.

Публика продолжение известной киноленты восприняла негативно, посчитав, что шоумен хочет заработать на чужой славе.