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Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спиной мозг у собак и обезьян

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Авторам идеи по пересадке головы человека – нейрохирургам Серджио Канаверо и Сяопину Жэнь – удалось снова заставить работать спиной мозг, который был разделен на две части.

Медики проводили опыты на собаке. В ходе операции врачи обработали раны специальным соединением, называемым полиэтиленгликолем. Именно оно будет применяться учеными при «сращивании» спинного мозга, пациента, у которого пересадят голову на донорское тело. Первые успехи с животными указывают на то, что нейрохирурги стали на еще один шаг ближе к реализации своей задумки.

Итальянский медик Канаверо впервые сообщил, что собирается осуществить пересадку головы около 6 лет назад. Основной особенностью операции станет применение полиэтиленгликоля, который продемонстрировал способность сращивать друг с другом поврежденные мембраны клеток.

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