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Анна Калашникова начала встречаться с шоуменом Стасом Малиновским

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Российская киноактриса Анна Калашникова большинству известна не своими ролями, а романом и громким разрывом с Прохором Шаляпиным, популярным певцом. Сейчас же многие говорят о ней из-за того, что она стала возлюбленной шоумена Стаса Малиновского.

Об их романе стало известно сравнительно недавно – пресса узнала об этом, когда они вместе появились на предварительной вечеринке, посвященной премии «Жара». Актриса сообщила, что давно знает Малиновского. Он пытался ухаживать за ней ранее, но тогда Калашникова встречалась с другим мужчиной и не отвечала ему взаимностью. Однако все изменилось после их недавней встречи.

Артистка сообщила журналистам, что около двух недель назад Малиновский решил пригласить ее на ужин в ресторан, и она согласилась. Затем между ними тут же завертелся роман. Теперь они официально признали себя парой.

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