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Анна Хилькевич оставила мужа и детей дома и уехала в Андорру

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Анна Хилькевич, российская киноактриса, лишь недавно вернулась из Таиланда, однако затем снова уехала в другую страну, на этот раз в Андорру (карликовое государство в Европе).

Телезвезда опубликовала соответствующее сообщение на своей страничке в «Инстаграме». В нем она отметила, что собирается трое суток провести за рубежом, посетив разнообразные SPA-процедуры, чтобы возвратиться домой обновленной и по-настоящему отдохнувшей.

В посте Хилькевич также спросила у своих подписчиков, не является ли она матерью-кукушкой, бросившей своих детей. Однако большинство поклонников актрисы поддержали своего кумира, отметив, что мамам тоже нужно отдыхать, чтобы оставаться здоровой.

 

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А тем временем мои друзья сейчас тоже любуются горными пейзажами,но у Сочи,кстати, с Андоррой есть сходство, а может горы все как на одно лицо😂🏔 Только вот в Андорре не проходит финал конкурса «Лидеры России»,за которым я давно слежу.😎 И вот теперь я хочу поздравить финалистов которые уже встретились с наставниками: министрами, крупными предприниматели, руководителями телеканалов и другими значимыми персонами.🤘🏻 Надеюсь, конкурс ещё на один сезон продлят, чтобы ещё у тех кто не успел,ещё наверстал.💪🏼😉 #Valmont #Valmontpurity #Valmontmoments #Valmontlovers #hermimoments

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

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