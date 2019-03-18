Анна Хилькевич оставила мужа и детей дома и уехала в Андорру

Анна Хилькевич, российская киноактриса, лишь недавно вернулась из Таиланда, однако затем снова уехала в другую страну, на этот раз в Андорру (карликовое государство в Европе).

Телезвезда опубликовала соответствующее сообщение на своей страничке в «Инстаграме». В нем она отметила, что собирается трое суток провести за рубежом, посетив разнообразные SPA-процедуры, чтобы возвратиться домой обновленной и по-настоящему отдохнувшей.

В посте Хилькевич также спросила у своих подписчиков, не является ли она матерью-кукушкой, бросившей своих детей. Однако большинство поклонников актрисы поддержали своего кумира, отметив, что мамам тоже нужно отдыхать, чтобы оставаться здоровой.