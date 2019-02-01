За неделю у российских границ разведку провели 23 летательных аппарата

В издании «Красная звезда» опубликовали еженедельную инфографику, согласно которой всего за неделю рядом с российскими границами разведывательные операции провели 23 воздушных судна.

В размещенных материалах также отмечается, что за тот же период времени истребители РФ четыре раза взлетали с аэродрома с целью перехвата летательных аппаратов и не допущения нарушения ими воздушного пространства страны.

В газете подчеркивают, что нарушений границ со стороны иностранных самолетов зафиксировано не было. В ней также указывается, что в ходе боеподготовки пилоты России за 7 дней осуществили более ста летных смен.

ранее было опубликовано видео решительного перехвата Су-27 самолета НАТО.