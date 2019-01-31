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В ФОКУСЕ

Пользователи активно обсуждают видео решительного перехвата Су-27 самолета НАТО

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Российские пользователи начали активно комментировать ролик, где показано, как Су-27 ВКС РФ отгоняет F-16 Североатлантического Альянса от правительственного борта России.

На размещенных кадрах можно увидеть, что истребитель НАТО потихоньку подлетает к российскому воздушному судну. Внезапно позади него появляется Су-27, который начинает оттеснять его в другую сторону. Комментаторы восхитились профессионализмом российских пилотов, указав на то, что самолет РФ во всем превосходит американский.

В описании к видеоролику отмечается, что показанные в нем действия случились летом 2017 года. Военно-воздушные силы НАТО решили заняться сопровождением российского борта, направлявшегося в Калининград.

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