Пользователи активно обсуждают видео решительного перехвата Су-27 самолета НАТО

Российские пользователи начали активно комментировать ролик, где показано, как Су-27 ВКС РФ отгоняет F-16 Североатлантического Альянса от правительственного борта России.

На размещенных кадрах можно увидеть, что истребитель НАТО потихоньку подлетает к российскому воздушному судну. Внезапно позади него появляется Су-27, который начинает оттеснять его в другую сторону. Комментаторы восхитились профессионализмом российских пилотов, указав на то, что самолет РФ во всем превосходит американский.

В описании к видеоролику отмечается, что показанные в нем действия случились летом 2017 года. Военно-воздушные силы НАТО решили заняться сопровождением российского борта, направлявшегося в Калининград.