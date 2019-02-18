Wizart выпустит сериал по мотивам мультфильма «Снежная королева» к 2020 году

Представители анимационной студии Wizart Animation, расположенной в России, сообщили о планах начать показ 1-го сезона мультсериала по «Снежной королеве» уже к 2020 году.

По словам сотрудников студии, данный эпизодический сериал будет основан на базе одноименной мультипликационной картины. На данный момент уже подготовлены первые 3 серии. Всего же они собираются показать 26 эпизодов в 1-м сезоне. Их демонстрация начнется в конце следующего года.

Стало также известно, что в Wizart на данный момент пытаются наладить сотрудничество с издателями из Китая, чтобы демонстрировать свой сериал на китайском телевидении. Напоминаем, что первая часть «Снежной королевы» вышла в 2012 году. Прошлой зимой была выпущена уже четвертая по счету картина, сумевшая заработать в российском прокате почти 3 миллиона долларов.