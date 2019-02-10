Выставленные на аукцион картины Гитлера не нашли покупателей

Пять картин, приписываемых Адольфу Гитлеру, не смогли найти покупателей на аукционе, состоявшемся в субботу, 9 февраля, на фоне скандала, разгоревшегося из-за распродажи нацистских памятных вещей.

Эксперты считают, что высокие стартовые цены от 19 000 до 45 000 евро (от 1,4 до 3,3 миллиона рублей) и сохраняющиеся подозрения в подлинности произведений искусства отпугнули потенциальных покупателей.

Аукционный дом Weidler не стал комментировать причины неудачи, но отметил, что картины могут быть проданы позднее.

Мэр Нюрнберга Ульрих Мали ранее осудил продажу, назвав ее «безвкусицей».

Среди предметов, которые не удалось продать, была картина с видом на горное озеро и плетеное кресло с символом свастики, предположительно принадлежавшее покойному нацистскому диктатору.

Аукционный дом Weidler провел «специальную распродажу» в Нюрнберге – городе, в котором в 1945 году предстали перед судом нацистские военные преступники. За несколько дней до продажи ряд произведений искусства были отозваны прокурорами по подозрению в том, что они являлись подделками.

Продажа предполагаемых произведений искусства Гитлера, который какое-то время пытался зарабатывать на жизнь как художник на своей родине в Австрии, регулярно вызывает возмущение у людей, так как коллекционеры готовы платить огромные деньги за предметы, связанные с нацистами.

«Продажа предметов, имеющих отношение к нацизму, осуществляется уже не одно десятилетие. СМИ постоянно рассказывают о подобных аукционах, а стоимость самих вещей все время растет. Лично меня это очень раздражает», – рассказал журналистам Стефан Клинген, представитель Центрального института истории искусств в Мюнхене.

«Амбициозный любитель»

В Германии публичные демонстрации нацистской символики являются незаконными, однако существуют исключения из правил, например, когда показ осуществляется в образовательном или историческом контексте. Чтобы соответствовать данному закону, аукционный дом на фотографиях каталога скрыл свастику, изображенную на плетеном стуле и сине-белой мейсенской фарфоровой вазе. Однако ни одна из картин не имела на себе никаких эмблем тоталитарной партии.

По словам Клингена, у Гитлера был стиль «умеренно амбициозного любителя», но его творения не выделялись среди «сотен тысяч» сопоставимых работ того периода, что значительно затрудняет проверку их подлинности.

В аукционном доме отмечают, что на акварелях, рисунках и картинах с подписями «Гитлер» изображены виды на Вену или Нюрнберг, обнаженные женщины и натюрморты. Они были выставлены на продажу 23 разными владельцами.

В среду прокуроры собрали 63 произведения искусства в помещении аукционного дома с подписью «А.Г.» или «А. Гитлер», в том числе те из них, которые не планировалось продавать на аукционе.

«Прокуратура Нюрнберга-Фюрта заявила, что начала расследование в отношении продавцов, так как она подозревает их в подделке документов и попытке мошенничества», – заявила главный прокурор Антье Габриэль-Горсолке.

«Если они окажутся подделками, то мы попытаемся определить цепочку владения, чтобы выйти на настоящего собственника этих предметов», – отметила главный прокурор.

В своем заявлении Weidler сообщил, что снятие картин с продажи «не делает их автоматически подделками».