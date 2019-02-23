Высокого IQ недостаточно для предотвращения экологической катастрофы

Высоких показателей IQ у людей будет недостаточно, чтобы остановить экологическую катастрофу. Для этого также понадобится развитый социальный интеллект.

Данное заключение было сделано в новом исследовании, соавтором которого является ученый Университета центральной Флориды. Оно было опубликовано в среду в журнале Nature Communications.

Результаты данной работы могут помочь определить, почему некоторые группы лучше управляют общими ресурсами, такими как вода или рыба, чем другие. А поскольку население Земли растет очень большими темпами, создавая сильную нагрузку на ресурсы, то поиск путей более эффективного управления ими имеет решающее значение в сохранении нашего вида.

«Когда речь заходит об общей собственности, часто возникает внутренняя напряженность, связанная с решением следующих вопросов: что лучше для отдельного человека, а что хорошо для группы», – сообщает Якопо Баджо, доцент кафедры политических наук Университета центральной Флориды и ведущий автор исследования.

«Люди часто обладают разными когнитивными способностями», – добавляет Баджо. «К примеру, индивиды с высоким общим интеллектом смогут лучше различать закономерности и динамику ресурсов, а члены группы с высоким социальным интеллектом будут более эффективно общаться между собой и понимать психическое состояние друг друга».

Используя цифровую игру для симуляции виртуальной экосистемы, исследователи обнаружили, что когда группы людей, имеющие высокий общий, но низкий социальный интеллект, сталкиваются с ситуацией недостаточного количества ресурсов, они быстрее истощают их, а также медленнее собирают новые материалы и подталкивают экосистему к ее пределам.

Но когда общий и социальный интеллект находились на высоком уровне, командам удавалось собирать больший процент потенциальных ресурсов и не давать экосистеме разрушиться.

«Этот способ помогает понять, как люди и группы взаимодействуют между собой, и какие типы индивидов более или менее склонны отдавать предпочтение групповым выгодам по сравнению с индивидуальными затратами», – заявляет Баджо.

Общий интеллект помог людям понять правила игры и то, как регенерировались ресурсы, в данном случае цифровые токены, а социальный интеллект помог им сотрудничать между собой для оптимизации производительности, отмечает Томас Койл, соавтор исследования и профессор психологии в Университете Техаса в Сан-Антонио.

«В теории, люди с более высоким уровнем социального интеллекта более эффективны в снижении конфликтных ситуаций между членами группы и в привлечении других людей для достижения общих целей», – заявляет Койл. «Подобные навыки очень важны для управления общими ресурсами».

Данная работа указывает на необходимость повышения образования в различных видах интеллекта, сообщает Джейкоб Фриман, доцент кафедры антропологии в Государственном университете Юты и соавтор исследования.

«Это говорит о том, что наши системы образования должны сосредоточиться на развитии как общего, так и социального интеллекта, чтобы наделять группы дополнительными способностями для решения сложных социально-экологических проблем», – добавляет Фриман.

Койл отмечает, что исследователи все еще изучают способы улучшения социального интеллекта.

Для данного исследования ученые использовали цифровую игру, где люди собирали виртуальные токены, которые можно было потом обменять на реальные деньги. Участниками эксперимента стали 216 студентов из двух крупных университетов в западной части Соединенных Штатов. Для них было случайным образом выбрано одно из двух экспериментальных условий: в первом токены продолжали пополняться с нормальной скоростью, а во втором они восстанавливались заметно медленнее.

Общий интеллект был представлен оценками ACT и SAT, предоставленными университетами. Социальный интеллект был измерен с помощью теста по написанию короткого рассказа, который позволяет оценить способность людей определять намерения и чувства других. Тест часто используется, чтобы выявить нарушения социальной коммуникации, ошибки коммуникации и способность делать выводы по психическим состояниям других людей.