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Виктория Лопырева опубликовала романтический снимок с Игорем Булатовым

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Известная телевизионная ведущая Виктория Лопырева разместила на своей страничке в Instagram романтический фотоснимок, где она стоит в обнимку со своим возлюбленным Игорем Булатовым.

Ранее телезвезда редко публиковала снимки со своей второй половинкой, видимо, избегая лишнего внимания со стороны прессы, которая активно обсуждает ее личную жизнь. На опубликованном снимке видно, что Лопырева и Булатов находятся на яхте во Флориде. Знаменитость решила отключить комментарии к записи, чтобы не читать возможную критику со стороны недоброжелателей.

 

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Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Напоминаем, что ранее многие СМИ и пользователи Сети начали обвинять Лопыреву, что она решила увести Булатова от бывшей жены. Однако сама телеведущая опровергает все обвинения, отмечая, что не разрушала ничьи семьи.

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