Валерий Меладзе опубликовал снимок из бани и посмеялся над собой

Валерий Меладзе, российский исполнитель и продюсер, не боится выглядеть смешным на изображениях, постоянно радуя фанатов забавными и необычными фотоснимками и видео в «Инстаграм«.

Недавно он разместил в соцсетях коротенький ролик, вначале которого демонстрируется только голова певца в банной шапке и верхушка бассейна, стоящего в его загородном коттедже. Затем Меладзе предлагает оператору нырнуть к нему в воду. Однако когда объектив камеры начинает отдаляться, становится видно, что в бассейне нет никакой воды.

В подписи к посту исполнитель отметил, что не следует постоянно быть всегда серьезным и тогда удастся почувствовать настоящий вкус жизни. Поклонники положительно оценили юмор Меладзе, отметив, что им очень нравится видеть артиста таким открытым и непосредственным.