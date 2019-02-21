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Валерий Меладзе опубликовал снимок из бани и посмеялся над собой

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Валерий Меладзе, российский исполнитель и продюсер, не боится выглядеть смешным на изображениях, постоянно радуя фанатов забавными и необычными фотоснимками и видео в «Инстаграм«.

Недавно он разместил в соцсетях коротенький ролик, вначале которого демонстрируется только голова певца в банной шапке и верхушка бассейна, стоящего в его загородном коттедже. Затем Меладзе предлагает оператору нырнуть к нему в воду. Однако когда объектив камеры начинает отдаляться, становится видно, что в бассейне нет никакой воды.

В подписи к посту исполнитель отметил, что не следует постоянно быть всегда серьезным и тогда удастся почувствовать настоящий вкус жизни. Поклонники положительно оценили юмор Меладзе, отметив, что им очень нравится видеть артиста таким открытым и непосредственным.

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