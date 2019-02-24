Укус клеща с высокой вероятностью вызывает аллергию на красное мясо

До сих пор считалось, что для того чтобы клещ вызвал у людей аллергический ответ иммунной системы на альфа-гал, насекомое должно было недавно питаться богатой альфа-галом кровью млекопитающего. Новое исследование Школы медицины при Университете Северной Каролины в Чапел Хилл, представленное на ежегодной конференции Американской академии аллергии, астмы и иммунологии (AAAAI) в Сан-Франциско, показывает, что это утверждение работает далеко не во всех случаях.

Альфа-гал – это сахар, содержащийся в крови большинства млекопитающих, за исключением человека. Когда у людей развивается аллергический иммунный ответ на него, то он может привести к возникновению аллергии на красное мясо, называемой альфа-гал синдром (AGS).

«Наша первоначальная гипотеза заключалась в том, что у людей аллергия развивается после контакта с альфа-галом через клеща, который до этого питался оленем, собакой или другим мелким млекопитающим, имеющим данный элемент», – отметил доктор Скотт Комминс, доцент медицины и педиатрии в Медицинской школе Университета Северной Каролины. «Однако полученные нами данные свидетельствуют о том, что клещи могут вызывать данный иммунный ответ даже без употребления крови млекопитающих, что, вероятно, увеличивает риск появления аллергии от любого укуса клеща».

Чтобы получить эти результаты, исследователи взяли с лейкоцитов образцы иммуноглобулина Е (IgE) – антитела, вырабатываемые иммунной системой во время аллергической реакции. Затем взятые лейкоциты были заполнены плазмой от людей с AGS и без AGS. Далее исследователи добавили в клетки клеща экстракт слюнной железы из четырех видов клещей. Некоторые из них недавно питались кровью, содержащую альфа-гал, а другие – нет.

Как и предполагали исследователи, слюна от клещей, которые недавно питались кровью млекопитающих, вызвала соответствующую реакцию. Однако слюна от тех же самых видов клещей, которые ранее не питались кровью, все равно вызвала аналогичную реакцию.

Поскольку в этих экспериментах образцы слюны клещей, как питавшихся кровью, так и не питавшихся ею, проявляли разный диапазон реакции, Комминс сообщила следующее: «Эти результаты показывают, что риск развития аллергии на красное мясо от укусов клещей заметно выше, чем считало ранее».

На данный момент не существует никаких методов лечения вышеуказанного синдрома, кроме как избегание продуктов и еды, которые вызывают аллергическую реакцию. Комминс призывает всех принять меры предосторожности, чтобы не допустить укусов клещей.