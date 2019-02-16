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Тизер «Холодного сердца 2» побил рекорд по просмотрам на YouTube

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Недавний тизер мультипликационной картины «Холодное сердце 2» смог поставить новый рекорд по просмотрам на видеохостинге «Ютуб». Всего за 24 часа его просмотрели более 116 миллионов раз.

Ранее данный рекорд удерживал другой анимационный фильм Disney – «Суперсемейка 2», трейлер которого смог набрать почти 114 миллионов просмотров. На экранах кинотеатров продолжение истории Эльзы и Анны начнут показывать 28 ноября текущего года. Согласно его сюжету главные герои оригинала отправятся в опасное путешествие, чтобы раскрыть тайну происхождения родной страны.

Данный видеоролик смог также набрать огромное количество комментариев от пользователей. Многие уже называют этот мультфильм лучшим творением «Дисней». Некоторые также обратили внимание на улучшенную анимацию, сверхреалистичную воду и более мрачную атмосферу по сравнению с первой частью.

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