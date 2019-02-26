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Стас Барецкий собирается снять фильм «Брат 3»

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Шоумен Стас Барецкий планирует снять ленту «Брат 3», которая окажется прямым сиквелом знаменитых российских фильмов, созданных режиссером Алексеем Балабановым.

Согласно словам музыканта в кинокартине также будет участвовать Вячеслав Дацик, экс-боец смешанного стиля, пять лет отбывший в колонии общего режима за совершение нескольких преступлений. Он исполнит одну из основных ролей в фильме. Барецкий добавил, что новая часть окажется скандальной, а ее сюжет расскажет историю младшего сына.

Специально для съемок фильма была открыта студия под названием «2020», а также соответствующий интернет-ресурс и группа в социальных сетях. В ротацию картину планируется запустить уже в следующем году. Сейчас дорабатывается сценарий и подготавливается съемочная группа.

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