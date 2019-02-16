Шнуров написал стихотворение о конфликте между Бером и Друзем

Музыкантом Сергеем Шнуровым из РФ был опубликован небольшой стих, посвященный ссоре между Александром Друзем, участником «Что? Где? Когда?», и Ильей Бером, главредом телепроекта «Кто хочет стать миллионером?».

В своем недавнем творении, появившимся в соцсети «Инстаграм», певец заявил, что «знатоки делают бабосы, отвечая на вопросы» и указал на тот факт, что «Бер потопил Друзя». По его мнению, действия главного редактора являются настоящей «подставой», из-за которой тот «сам оказался на дне». Под конец исполнитель добавил, что знание всех ответов шоу не делает человека автоматически хорошим.

Напоминаем, что недавно Бер опубликовал в Сети статью о том, что Друзь попробовал получить от него ответы на вопросы, чтобы выиграть 3 000 000 рублей, обещая при этом поделиться с ним деньгами. Участник телешоу же уверяет, что это главред уговаривал его провернуть мошеннические действия. Первый канал решил отстранить обоих от участия в телепрограммах на неопределенный период времени.