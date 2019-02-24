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Самолет ВМС США пролетел над российским побережьем Черного моря

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Американское разведывательное воздушное судно пролетело над побережьем РФ в районе Черного моря. Информация об этом была предоставлена мониторинговым порталом PlaneRadar.

Самолет-разведчик ВМС США поднялся в воздух 23 февраля с итальянской авиабазы, а потом пролетел над Болгарией и осуществил разведывательную миссию в черноморском регионе. Он находился в небе несколько часов, а затем вернулся на место своего базирования.

Самолет ВМС США пролетел над российским побережьем Черного моря

В СМИ отмечают, что за последние несколько месяцев военные судна зарубежных государств начали все чаще пролетать возле границ Российской Федерации. К примеру, на предыдущей неделе возле Крыма были замечены сразу два американских летательных аппарата, причем один из них оказался беспилотным.

Ранее мы публиковали видео перехвата Су-27 самолета НАТО.

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