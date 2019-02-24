Самолет ВМС США пролетел над российским побережьем Черного моря

Американское разведывательное воздушное судно пролетело над побережьем РФ в районе Черного моря. Информация об этом была предоставлена мониторинговым порталом PlaneRadar.

Самолет-разведчик ВМС США поднялся в воздух 23 февраля с итальянской авиабазы, а потом пролетел над Болгарией и осуществил разведывательную миссию в черноморском регионе. Он находился в небе несколько часов, а затем вернулся на место своего базирования.

В СМИ отмечают, что за последние несколько месяцев военные судна зарубежных государств начали все чаще пролетать возле границ Российской Федерации. К примеру, на предыдущей неделе возле Крыма были замечены сразу два американских летательных аппарата, причем один из них оказался беспилотным.

Ранее мы публиковали видео перехвата Су-27 самолета НАТО.