Премию «Оскар» за лучший фильм года получила «Зеленая книга»

Киноленте «Зеленая книга», вышедшей в предыдущем году и снятой Питером Фаррелли, удалось завоевать титул лучшего фильма года в рамках кинопремии «Оскар».

Согласно выступлению режиссера во время получения награды данная картина рассказывает о любви, о том, «как мы продолжаем любить других, хоть между нами и имеются различия». Этот фильм смог обойти множество других лент, боровшихся за право называться лучшими, включая «Богемскую рапсодию» и «Черную пантеру».

Следует отметить, что «Зеленой книге» также удалось забрать главную награду американской Гильдии продюсеров. Довольно часто получатели данного приза становятся обладателями статуэтки Оскар в одной или сразу нескольких номинациях.