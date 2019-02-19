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Полина Гагарина показала видео съемок клипа на композицию «Меланхолия»

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В социальной сети «Инстаграм» российской певицей Полиной Гагариной был размещен ролик, на котором демонстрируются съемки нового клипа на композицию «Меланхолия».

На опубликованных кадрах звезда эстрады решила показать, как в действительности смотрятся полеты, не обработанные на компьютере. Можно заметить, что люди прицеплены к потолку страховочными тросами, которые будут удалены при дальнейшей обработке. Стоит отметить, что исполнительница не стала пользоваться услугами каскадеров, решив выполнить трюки самостоятельно.

Фанаты артистки отметили, что им было интересно понаблюдать за съемками нового музыкального видео. Некоторые даже отметили, что смотреть этот ролик намного увлекательнее, чем финальный клип. Эта запись уже набрала свыше полумиллиона просмотров.

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