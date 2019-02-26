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Певицу Нюшу раскритиковали за исполнение гимна перед хоккейным матчем

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Известную певицу из России Нюшу сильно раскритиковали интернет-пользователи за ужасное, по их мнению, исполнение российского гимна перед хоккейным матчем.

Исполнительница должна была спеть главную композицию страны в рамках игры между «АК Барсом» и Авангардом». Звезда эстрады позднее призналась, что сильно переволновалась, так как ей впервые выпала столь большая честь. По этой причине слушатели заметили, что в некоторых моментах голос артистки дрожал, а ее дыхание сбивалось.

Многим пользователям не понравилось данное выступление. Они отметили, что не нужно браться за то, что не умеешь делать. Некоторые указали на то, что они положительно относятся к Нюше и ее творчеству, однако видно, что петь гимны она не умеет.

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