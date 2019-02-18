Первый серийный Су-57 поступит на вооружение в ВКС РФ в 2019 году

В рамках беседы с журналистами Юрий Слюсарь, глава ОАК, сообщил, что в нынешнем году ВКС РФ пополнятся первым серийным вариантом Су-57, относящимся к 5-й генерации.

Согласно заявлению президента корпорации на мероприятии «Армия-2018» им удалось подписать с Минобороны соглашение на производство и поставку серийных вариантов Су-57. Всего будет выпущено пятнадцать самолетов. Начиная с конца предыдущего года, осуществляются летные тесты данных воздушных судов. В ОАК также допустили продажу самолетов в другие страны.

Су-57 представляет собой первый истребитель новейшего поколения, изготовленный в России. Он должен будет заменить собой морально устаревший Су-27. Его разработали с использованием стелс-технологий. Впервые он поднялся в воздух 9 лет назад.

Ранее на видео показали маневры четырех новейших Су-57.