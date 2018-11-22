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В ФОКУСЕ

На видео показали маневры четырех новейших Су-57

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Телевизионным каналом «Звезда» было размещено видео с демонстрацией полета сразу четырех истребителей Су-57, относящихся к пятой генерации и созданных в России.

Ролик снят с борта воздушного транспортника Ан-12. На видео можно увидеть четыре боевых самолета, летящих ровно в ряд, держа небольшую дистанцию. Затем один из летчиков решил выполнить сложный маневр, связанный с вращением в горизонтальной плоскости. Ранее российский пилот Сергей Богдан в беседе с журналистами рассказал о том, что Су-57 использовали новые виды вооружения на сирийской территории.

По словам летчика-испытателя, главная цель отправки новых самолетов в Сирию заключалась в демонстрации их возможностей на практике. Он добавил, что использование данных истребителей оказалось весьма успешным.

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