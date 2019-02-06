Опубликован последний клип рэпера Децла

В Интернете был размещен последний музыкальный клип рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного в России под именем Децл.

Согласно описанию под видеороликом певец собирался сам опубликовать этот «экспериментальный клип» сегодня утром. До этого он подгрузил на свой канал тизер. Рэпер планировал сделать эту песню, как и весь новый альбом, саундтреком к новой киноленте, название которой не раскрывается.

Децл умер 3 февраля, когда находился в одном из ижевских ночных клубов. Он участвовал в закрытом концерте, проводившемся в честь дня рождения предпринимателя Ижевска. У рэп-певца внезапно прекратило биться сердце. После первого обследования врачи не обнаружили в крови Толмацкого следов наркотических веществ.