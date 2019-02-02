Опубликован первый трейлер нового «Форсажа»

Киностудией Universal Pictures был размещен первый трейлер ответвления от основной серии «Форсаж», в котором отсутствует герой Вина Дизеля.

Теперь главными героями окажутся персонажи Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтхэма. В прошлых частях франшизы они сначала сражались друг с другом, но затем начали работать вместе против общего врага. Сейчас им предстоит стать настоящей командой, чтобы победить плохого парня, обладающего супер силой и прочностью.

Фильм снимет Дэвид Литч, который ранее успел поработать над «Дэдпулом 2» и «Джоном Уиком». На экранах кинотеатров он появится 1 августа. Что касается полноценной 9 части, то компания планирует выпустить ее в 2020 году.