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ИСКУССТВО

Опубликован новый трейлер «Истории игрушек 4»

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категория: ИСКУССТВО

Компанией Disney был наконец-то представлен полноценный трейлер анимационной картины «История игрушек 4». В конце 2018 года она показала лишь небольшой тизер.

Согласно сюжету следующей части популярной серии мультфильмов ковбою Вуди и его друзьям предстоит доказать Форки, что она является игрушкой. Данный персонаж не считает себя ею, так как собран из подручных вещей. Зрители также смогут снова увидеть Бо Пип из оригинального мультика. Ранее Вуди был в нее влюблен.

Посмотреть новое приключение любимых героев в кинотеатрах можно будет уже 20 июня текущего года. Напомним, что предыдущая часть вышла около 9 лет назад и смогла собрать в прокате более одного миллиарда долларов.

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