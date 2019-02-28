Опубликован новый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

В Сети был размещен еще один трейлер к грядущему блокбастеру «Люди Икс: Темный Феникс», в котором раскрываются подробности сюжета кинокартины.

История фильма будет вращаться вокруг девушки-мутанта Джин Грей, получившей загадочную силу после проведения спасательной миссии в космическом пространстве. Но при этом ее психическая стабильность заметно ухудшилась, из-за чего она начала вредить людям, которых очень любит.

На экранах российских кинотеатров посмотреть новую часть о команде супергероев можно будет 6 июня текущего года. Кинокомпания уже два раза переносила премьеру этой ленты. Изначально она должна была выйти еще осенью предыдущего года.