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Настя Ивлеева сообщила, что ей «плевать на дураков и завистников»

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Настя Ивлеева, бывшая участника телепередачи «Орел и Решка» и новоиспеченная киноактриса, заявила, что перестала обращать внимание на «дурачков и завистников».

Сравнительно недавно Ивлеева решила принять участие в съемках телесериала «Туристическая полиция». Однако после этого рядом с ней тут же появились различные недоброжелатели с неадекватной критикой. Актриса отметила, что «ей плевать на их слова», так как она просто занимается любимым делом и не пытается браться за роли, которые не осилит.

Знаменитость также отметила, что ей и раньше приходили предложения от различных киностудий, однако обычно отклоняла их из-за неимения актерского опыта или сложности выдаваемой роли. Но затем все же решила попробовать себя в новом амплуа, выбрав героиню, которая похожа на нее характером, чтобы легче вжиться в роль.

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