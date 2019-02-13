На выступлении двойников группы Kiss у музыканта загорелась голова

В ходе выступления музыкальной группы, копирующей легендарный рок-коллектив Kiss, у вокалиста неожиданно воспламенились волосы. В Сети появилось соответствующее видео.

На размещенных кадрах можно увидеть, что во время исполнения одной из песен на сцене начали демонстрировать огненное шоу. На музыканта тут же посыпались искры, которые и привели к возгоранию его прически или парика. Сначала огонь пытался потушить гитарист, но ему не удалось этого сделать, поэтому к вокалисту подбежали техники с огнетушителем.

В СМИ отмечают, что музыкант никак не пострадал. Более того, он продолжал петь и играть на гитаре, даже зная о том, что его волосы загорелись. Организаторы решили не прекращать выступление группы из-за данного инцидента.