Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

На выступлении двойников группы Kiss у музыканта загорелась голова

Дата:
категория: ИСКУССТВО

В ходе выступления музыкальной группы, копирующей легендарный рок-коллектив Kiss, у вокалиста неожиданно воспламенились волосы. В Сети появилось соответствующее видео.

На размещенных кадрах можно увидеть, что во время исполнения одной из песен на сцене начали демонстрировать огненное шоу. На музыканта тут же посыпались искры, которые и привели к возгоранию его прически или парика. Сначала огонь пытался потушить гитарист, но ему не удалось этого сделать, поэтому к вокалисту подбежали техники с огнетушителем.

В СМИ отмечают, что музыкант никак не пострадал. Более того, он продолжал петь и играть на гитаре, даже зная о том, что его волосы загорелись. Организаторы решили не прекращать выступление группы из-за данного инцидента.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Вера Брежнева нарядилась «гопником» и сфотографировалась в подъезде на корточках
  2. Рэпер Childish Gambino получил премию «Грэмми» за лучшую песню года
  3. Выставленные на аукцион картины Гитлера не нашли покупателей

Эти новости могут вас заинтересовать

Новосибирские музыканты опубликовали свою версию клипа к песне Despacito

Оливер Стоун представил трейлер фильма о Сноудене на Comic-Con

«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом в истории

В Москве пройдет фестиваль «Русское поле»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках