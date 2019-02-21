Младшая сестра Кардашьян прикрыла простыней обнаженное тело в новой фотосессии

Кайли Дженнер, сестренка Ким Кардашьян, решила поучаствовать в необычной для нее фотосессии. Некоторые фотоснимки она разместила на своей страничке в «Инстаграме».

На размещенных снимках 21-летняя Дженнер, которая, несмотря на свой юный возраст, уже относится к богатейшим женщинам в мире, решила позировать фотографам в коротком парике цвета блонд. На одной из фотографий она и вовсе снялась полностью обнаженной, прикрываясь лишь тоненькой простыней.

На другом фото девушка позирует в мужском костюме, что тоже является непривычным для нее образом. Однако многим больше всего понравилась фотография, на которой сестра Кардашьян предстала в полупрозрачных лосинах розового цвета.