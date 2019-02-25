Maruv пытаются вынудить отказаться от участия в «Евровидении»

Исполнительница Maruv из Украины сообщила, что на нее давит Национальная телекомпания страны, пытаясь вынудить ее лично отказаться от участия в «Евровидении-2019».

После победы артистки на украинском этапе отбора в европейский песенный конкурс представители телерадиокомпании Украины сообщили, что решение об ее участии в «Евровидении» будет принято, как только она сможет дать ответы на вопросы по поводу своих гастролей в РФ. Позднее комиссия отправила певице контракт, где указано, что ей запрещается приезжать в Россию для организации концертов.

По словам Maruv, она ощущает сильное давление сверху, однако при этом готова отказаться от выступлений в российских городах и потратить собственные средства для участия в соревновании. Исполнительница добавила, что согласно договору она не должна будет импровизировать на сцене и давать интервью прессе без согласования с телекомпанией.