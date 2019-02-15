Джонни Депп изменился до неузнаваемости для роли военного фотографа в «Минамате»

В Интернете были размещены фотоснимки со съемок кинокартины «Минамата», на которых можно увидеть изменившегося до неузнаваемости американского актера Джонни Деппа.

Кинолента основана на реальных событиях и рассказывает о жизни журналиста Юджина Смита, которого и играет Депп. Фотограф занимается расследованием дела о массовом отравлении людей ртутью в японском городе. Действия фильма происходят в пятидесятых годах прошлого столетия.

Джонни Деппу пришлось полностью изменить свой образ для данной роли. Он обзавелся густой седой бородой и глубокими морщинами. К тому же актер надел на себя черный берет и серую повседневную одежду, которая совсем не похожа на его обычный стиль. На экранах кинотеатров фильм выйдет только в следующем году.