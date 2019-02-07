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ИСКУССТВО

Disney опубликовал новый трейлер фильма «Дамбо» Тима Бертона

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категория: ИСКУССТВО

Киностудией «Дисней» был размещен новый ролик картины «Дамбо», режиссером которой выступил Тим Бертон.

Сюжет фильма вращается вокруг милого и безобидного слоненка с огромными ушами, родившегося в цирке. Окружающие тут же назвали его чудом и решили попробовать заработать на нем деньги. В результате животное стало настоящей цирковой звездой, так как научилось выполнять невероятные трюки, используя свои гигантские уши.

Многие пользователи моментально написали, что видео получилось очень трогательным и милым. Некоторые даже прослезились от его просмотра. На экранах российских кинотеатров увидеть эту ленту можно будет уже 28 марта.

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