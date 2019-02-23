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Американский военный самолет пролетел над территорией России

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Согласно данным, полученным с мониторингового ресурса PlaneRadar, над территорией Российской Федерации пролетело воздушное судно ВВС США.

В социальной сети «Твиттер» был также размещен скриншот, на котором демонстрируется Boeing OC-135B, пролетающий над Забайкальским Краем. Полет был совершен в рамках Договора по открытому небу, который был подписан множеством стран около 27 лет назад. Действовать же он начал только в 2002 году.

Этот договор позволяет всем участникам открыто осуществлять сбор сведений о вооруженных силах друг друга. Однако осенью прошлого года Соединенные Штаты решили не допускать самолет Ту-214, созданный в РФ, к проведению наблюдательных полетов, не объяснив причины своего решения. Позже в США все же сертифицировали это воздушное судно.

Ранее мы публиковали видео перехвата Су-27 самолета НАТО.

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