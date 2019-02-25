Американский актер Билли Портер прибыл на «Оскар» в женском платье

Ежегодную кинопремию «Оскар» известная кинозвезда Билли Портер из Соединенных Штатов решил посетить в женском платье.

Пышный наряд из бархата был изготовлен Кристианом Сириано, недавним финалистом модного телешоу «Подиум». Киноактер также надел на себя болеро, внешне похожий на мужской пиджак, достающий только до талии. Он посетил церемонии вместе со своим мужем Адамом.

Это уже не в первый раз, когда Портер прибывает на крупные кинособытия в платьях. Ранее он появился в Американском институте киноискусства в наряде от «Кельвин Кляйн». Голливудская звезда многим известна в качестве одного из основных популяризаторов нового стиля, в котором применяются вещи, как из мужского, так и женского гардероба.