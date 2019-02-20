52-летняя Синди Кроуфорд разделась догола и снялась в откровенной фотосессии

Известная модель Синди Кроуфорд решила вновь порадовать своих фанатов, опубликовав на своей страничке в Instagram фотографию, где она полностью обнажена.

Напомним, что Кроуфорд на протяжении почти всех девяностых годов прошлого столетия считалась главным секс-символом мира. О ней знали почти все, так как ее снимки долгое время публиковались на обложках модных журналов. Однако, судя по последним фотографиям, она не сильно изменилась за последние 20 лет.

Модель приняла участие в фотосессии, проведенной Расселом Джеймсом, собирающимся выпустить новую книгу под названием «Ангелы». Фотограф запечатлел обнаженную Кроуфорд в плетенном подвесном кресле. Пользователи восхитились шикарной фигурой женщины и ее молодо выглядящим лицом.