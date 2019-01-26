Звезда «Игры престолов» предсказала разочарование фанатов от концовки

Мэйси Уильямс, киноактриса из Великобритании, которая сыграла девочку Арью в мегапопулярном сериале «Игра престолов», поведала свое мнение о том, как фанаты воспримут финал последнего сезона.

Согласно словам девушки, фанаты проекта вряд ли будут удовлетворены показанной концовкой, однако не из-за того, что она окажется плохой, а по той причине, что сам сериал завершится. По ее мнению, никто из поклонников не желает, чтобы он закончился. Затем она добавила, что все хорошее когда-нибудь подходит к концу.

В интервью Уильямс также отметила, что гордится последним сезоном. Напомним, что его первая серия должна будет выйти 14 апреля. Всего на экранах покажут 6 эпизодов, причем их продолжительность будет варьироваться от 60 до 80 минут.

Ранее был опубликован тизер предстоящего финального сезона «Игры престолов», который вызвал появление массы самых разных домыслов о возможном сюжете.