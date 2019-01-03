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ИСКУССТВО

Юрий Лоза подверг резкой критике «Голубой огонек»

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категория: ИСКУССТВО

Во время интервью с журналистами News.ru российский певец Юрий Лоза решил резко раскритиковать телешоу «Голубой огонек», назвав его пережитком прошлого.

В начале разговора музыкант согласился с тем, что в текущем году «огоньки» являются полным провалом. По его мнению, это связано с исчезновением всех профессионалов на российском ТВ. Он добавил, что после смерти Влада Листьева, первого гендиректора ОРТ, на телевидении РФ не появилось ни одной по-настоящему новой программы.

Согласно словам Лозы в России каналы попросту закупают «отработанные материалы» в западных странах. Он также отметил, что за шестьдесят лет людям попросту надоели «огоньки», КВН и другие подобные шоу, так как они не предназначены на столь длительный срок. Когда музыканту задали вопрос о том, как нужно провести новогоднее шоу, то он предложил сделать опрос среди россиян, чтобы узнать, что именно они хотят увидеть.

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