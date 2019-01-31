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В ФОКУСЕ

В Москву из Венесуэлы прилетел самолет с неизвестным грузом

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категория: В ФОКУСЕ

На интернет-сервисе Flightradar24 появилась информация о том, что в столицу России недавно прилетел самолет авиаперевозчика Nordwind Airlines, вылетевший из Венесуэлы.

В СМИ сообщают, что никаких сведений о пассажирах или грузе авиалайнера нет, однако есть информация о том, что 28 января он вылетел из Москвы и направился в Каракас, столицу Венесуэлы. На борту воздушного судна находились только члены экипажа. Для полета был использован Boeing 777-2QB(ER), обладающий повышенной взлетной массой.

Ранее сообщалось, что данный самолет, возможно, был использован для вывоза 20 000 килограмм золота из Венесуэлы. Однако никаких официальных подтверждений данная версия не получила. Напоминаем, что в стране продолжается борьба между самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо и избранным лидером Николасом Мадуро.

Ранее мы писали о том, что посол США сравнил самолеты Ту-160 ВКС РФ в Венесуэле с музейными экспонатами.

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