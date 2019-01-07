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Сталлоне опубликовал видео боксерского спарринга с Де Ниро

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категория: ИСКУССТВО

Сильвестром Сталлоне, известным киноактером из США, был размещен видеоролик, на котором демонстрируется дружеский боксерский спарринг между ним и его коллегой – Робертом Де Ниро.

Запись была опубликована на страничке голливудской звезды в «Инстаграме». В описании к видео он спрашивает у пользователей, на кого бы они сделали ставку – итальянского жеребца или бешеного быка? Несмотря на возраст, оба актера довольно резво перемещаются по боксерскому рингу.

Напомним, что Сталлоне снялся в серии фильмов «Рокки», рассказывающих о боксере по прозвищу «Итальянский жеребец». Именно эти киноленты принесли актеру всемирную известность. Что касается Де Ниро, то он сыграл главную роль в драме «Бешеный бык», которую сняли на основе реальных событий.

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