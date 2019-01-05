Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

Составлен список лучших зарубежных сериалов года для просмотра в выходные

Дата:
категория: ИСКУССТВО

Благодаря продолжительным новогодним выходным россияне могут посмотреть сериалы, которые им не удалась увидеть в 2018 году. Поэтому экспертами был составлен список лучших многосерийных лент.

Первым делом они советуют ознакомиться с «Возвращением домой», в котором снялась Джулия Робертс. Он является психологическим триллером с закрученным сюжетом и интересным повествованием. Затем стоит посмотреть мини-сериал из 5 эпизодов под названием «Патрик Мелроуз», в съемках которого принял участие талантливый киноактер Бенедикт Камбербэтч. В нем отлично сочетаются черный юмор и драма.

Потом идет «Карточный домик», который хоть и потерял рейтинги после скандала вокруг Кевина Спейси, однако его последний сезон все еще может похвастаться увлекательной историей и неожиданными поворотами. Поклонникам фантастики следует обратить внимание на телепроект «Двойник», рассказывающий о параллельном мире.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Юрий Лоза подверг резкой критике «Голубой огонек»
  2. Названы сериалы 2019 года, которые не стоит пропускать
  3. Составлен список лучших сериалов 2018 года

Эти новости могут вас заинтересовать

Ургант перепел хит рэпера из Владикавказа Matrang «Медуза»

Первоначальный замысел концовки «Чужого» был совсем иным

Новое видео актёра Зеленского — в этот раз благодарность

Певица Адель решила стать преподавателем музыки

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках