Составлен список лучших зарубежных сериалов года для просмотра в выходные

Благодаря продолжительным новогодним выходным россияне могут посмотреть сериалы, которые им не удалась увидеть в 2018 году. Поэтому экспертами был составлен список лучших многосерийных лент.

Первым делом они советуют ознакомиться с «Возвращением домой», в котором снялась Джулия Робертс. Он является психологическим триллером с закрученным сюжетом и интересным повествованием. Затем стоит посмотреть мини-сериал из 5 эпизодов под названием «Патрик Мелроуз», в съемках которого принял участие талантливый киноактер Бенедикт Камбербэтч. В нем отлично сочетаются черный юмор и драма.

Потом идет «Карточный домик», который хоть и потерял рейтинги после скандала вокруг Кевина Спейси, однако его последний сезон все еще может похвастаться увлекательной историей и неожиданными поворотами. Поклонникам фантастики следует обратить внимание на телепроект «Двойник», рассказывающий о параллельном мире.