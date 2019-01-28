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ИСКУССТВО

«Шашни» Аниты Цой с Путиным в новом клипе не понравились ее мужу

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категория: ИСКУССТВО

Анита Цой выпустила новый музыкальный клип, в котором показала себя мило «воркующей» с Владимиром Путиным. Супругу певицы не понравилось поведение жены.

Согласно сценарию клипа Цой является Диктатором небольшого государства, похожего на КНДР. Ей очень нравится руководитель российского государства, однако она постоянно ревнует его к западной Канцлерин. Затем певица получает сообщение от Путина и на этом успокаивается. В конце ролика ей удается поужинать с лидером РФ при свечах и получить от него презент – серьги в виде атомных бомб.

В рамках премьеры ролика исполнительница сообщила, что своим клипом попыталась войти в модный тренд. Однако мужу Цой, который раньше был высокопоставленным чиновником, не понравились действия супруги. Он считает, что восточная женщина не должна себя так вести.

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