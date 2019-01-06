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ИСКУССТВО

Российская фигуристка Медведева снялась в художественном фильме Канады

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категория: ИСКУССТВО

Евгения Медведева, спортсменка из России, которая два раза становилась победительницей мирового турнира по фигурному катанию, решила поучаствовать в съемках канадской кинокартины The Petrichor.

На интернет-портале IMDb отмечается, что основная роль в ленте была исполнена Алексеем Серебряковым, киноактером из РФ. Российская фигуристка сыграет саму себя, а не выдуманную героиню.

Выход картины на экраны кинотеатров ожидается уже в текущем году, однако пока неизвестно, когда именно его можно будет посмотреть. История фильма вращается вокруг экс-фигуристки Майи, желающей снова начать выступать после серьезного провала на своем первом турнире.

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