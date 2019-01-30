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ИСКУССТВО

Россиянин получил восьмой «порно-Оскар» в США

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категория: ИСКУССТВО

Петербуржец Алексей Маетный, переехавший в Соединенные Штаты и ставший киноактером в лентах «для взрослых» смог получить 8-й «порно-Оскар» за всю свою профессиональную карьеру.

Речь идет о премии AVN Awards, считающейся многими своеобразным аналогом «Оскара», но в категории «взрослого кино». Соответствующее мероприятие было проведено в минувшую субботу в городе Лас-Вегас. Гражданин РФ, который играет в кино под именем Маркус Дюпри, заполучил приз в номинации «Лучшая сцена втроем».

В предыдущем году Маетный смог завоевать призы сразу в 4-х номинациях, а в 2017-м – в 3-х. В недавнем интервью с представителями российской прессы актер признался, что хоть и живет в США, но считает себя патриотом страны.

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