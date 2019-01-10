Появилась посмертная песня солиста группы Linkin Park

В Интернете была размещена финальная композиция Честера Беннингтона, лидера Linkin Park, которую он исполнил вместе с Марком Мортоном, музыкантом Lamb of God.

Песня было решено назвать «Cross Off». Она появилась на видеоканале Мортона. Оказалось, что ее написали незадолго до кончины солиста всемирно известной группы. Ее добавят в первый альбом гитариста, получившего наименование Anesthetic и выходящего 1 марта. По мнению Мортона, эта композиция является настоящим божьим подарком.

Напоминаем, что Честер Беннингтон решил уйти из жизни летом 2017 года. Его тело было найдено в доме исполнителя, находящемся в американском штате Калифорния. В течение продолжительного периода времени певец пытался бороться с зависимостью от наркотиков и алкоголя.