Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
МИР ЛЮДЕЙ
ИСКУССТВО

Появилась посмертная песня солиста группы Linkin Park

Дата:
категория: ИСКУССТВО

В Интернете была размещена финальная композиция Честера Беннингтона, лидера Linkin Park, которую он исполнил вместе с Марком Мортоном, музыкантом Lamb of God.

Песня было решено назвать «Cross Off». Она появилась на видеоканале Мортона. Оказалось, что ее написали незадолго до кончины солиста всемирно известной группы. Ее добавят в первый альбом гитариста, получившего наименование Anesthetic и выходящего 1 марта. По мнению Мортона, эта композиция является настоящим божьим подарком.

Напоминаем, что Честер Беннингтон решил уйти из жизни летом 2017 года. Его тело было найдено в доме исполнителя, находящемся в американском штате Калифорния. В течение продолжительного периода времени певец пытался бороться с зависимостью от наркотиков и алкоголя.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Первый канал вырезал Бузову из «Рождества с Григорием Лепсом»
  2. «Полицейский с Рублевки» заработал больше 1 млрд рублей в российском прокате
  3. Королевская гвардия Великобритании исполнила «Богемскую рапсодию» группы Queen

Эти новости могут вас заинтересовать

Новым лидером проката в России стал фильм «Я худею»

Французские химики раскрыли секрет масляных красок Уильяма Тернера

Клип на песню Despacito набрал на YouTube рекордные 5 млрд просмотров

Букмекеры объявили фаворита Евровидения

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках