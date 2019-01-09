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ИСКУССТВО

«Полицейский с Рублевки» заработал больше 1 млрд рублей в российском прокате

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категория: ИСКУССТВО

Комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», снятая Ильей Куликовым по мотивам одноименного телесериала, смогла побить рекорд по сборам среди российских фильмов аналогичного жанра.

Начиная с 20 декабря 2018 года и заканчивая 8 января 2019 года, данная кинолента смогла собрать свыше 1 миллиарда 400 миллионов рублей, обогнав тем самым предыдущего рекордсмена – «Елки 3». К тому же аналитики отмечают, что за оставшиеся дни этот фильм может собрать еще около 300 миллионов рублей.

По мнению экспертов, успех картины связан с несколькими причинами. Во-первых, в ней снялся один из самых популярных российских актеров последних лет – Александр Петров. Во-вторых, она имеет довольно оригинальный сюжет. В-третьих, была удачно подобрана тематика и время показа комедии. К тому же на экранах отсутствовали раскрученные голливудские фильмы.

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