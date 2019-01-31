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ИСКУССТВО

Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал о штрафе за уход с шоу

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категория: ИСКУССТВО

Владимир Муранов, участник 8-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов», занявший первое место, решил поведать пользователям о существовании огромных штрафов в проекте.

По его словам, он решил принять участие в шоу около 10 лет назад по совету одной из сотрудниц телеканала. В то время он занимался практикой восточных подходов к лечению болезней. Муранов отметил, что другие экстрасенсы постоянно давили на него психологически, к примеру, перед его уходом на испытание они говорили ему не стараться, так как он якобы все равно умрет от рака через год.

В одно время целитель собирался уйти из телепроекта, но не смог этого сделать из-за условий в контракте. Дело в том, что за своевольный уход участник наказывается штрафом, размер которого составляет 500 000 рублей.

 

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