Первый канал вырезал Бузову из «Рождества с Григорием Лепсом»

Исполнительница и ведущая Ольга Бузова приняла участие в шоу «Рождество с Григорием Лепсом», однако телеканалом было решено удалить ее выступление из финальной версии для ТВ.

Концерт состоялся в конце предыдущего месяца, однако по телевизору его продемонстрировали лишь в минувший понедельник. В нем участвовали многие российские звезды, начиная от Филиппа Киркорова и заканчивая Димой Биланом. Все кроме Бузовой смогли попасть в финальный вариант программы.

Представители телеканала отметили, что причина этому заключалась в ограничении по хронометражу – им пришлось убрать из шоу некоторых певцов. Однако их имена названы не были.