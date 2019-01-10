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ИСКУССТВО

Первый канал вырезал Бузову из «Рождества с Григорием Лепсом»

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категория: ИСКУССТВО

Исполнительница и ведущая Ольга Бузова приняла участие в шоу «Рождество с Григорием Лепсом», однако телеканалом было решено удалить ее выступление из финальной версии для ТВ.

Концерт состоялся в конце предыдущего месяца, однако по телевизору его продемонстрировали лишь в минувший понедельник. В нем участвовали многие российские звезды, начиная от Филиппа Киркорова и заканчивая Димой Биланом. Все кроме Бузовой смогли попасть в финальный вариант программы.

Представители телеканала отметили, что причина этому заключалась в ограничении по хронометражу – им пришлось убрать из шоу некоторых певцов. Однако их имена названы не были.

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