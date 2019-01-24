Овечкин повторил рекорд Федорова в матчах НХЛ

Александру Овечкину, нападающему «Вашингтон Кэпиталс», удалось повторить рекорд Сергея Федорова, считающегося лучшим бомбардиром НХЛ из Российской Федерации.

На видеоканале «НХЛ Россия» был размещен ролик, на котором демонстрируется рекордная шайба. Россиянин смог забить данный гол в рамках игры с «Торонто Мэйпл Лифс», набрав в итоге 1179 очков за свою профессиональную карьеру. Федоров имеет такое же количество очков. Вот только он набрал их за 1248 матчей, а Овечкин – всего за 1053 игр.

Однако, несмотря на первоклассную игру российского хоккеиста, его команде не удалось одержать победу над соперниками. Более того, «Вашингтон» потерпел уже седьмое поражение подряд.

Ранее НХЛ назвала 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году.