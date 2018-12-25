Видео: НХЛ назвала 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году

Шестисотая шайба в профессиональной карьере Александра Овечкина, игрока Washington Capitals, была признана НХЛ самым эффектным голом уходящего года.

В средствах массовой информации отмечают, что этот гол им был забит во время матча с Winnipeg Jets, который состоялся сравнительно недавно. К тому же ранее российскому спортсмену удалось побить личный рекорд – он четырнадцать раз подряд получал очки в играх.

В рейтинг лучших голов также смог попасть Сидни Кросби, форфард Pittsburgh Penguins, занявший 2-ю строчку в списке. На 3-е место попал еще один игрок «Вашингтона» – Ларс Эллер, который сумел забросить последнюю шайбу в рамках финальной игры Кубка Стэнли.