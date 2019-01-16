Опубликован первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

В Интернете был размещен первый трейлер к кинокартине «Человек-паук: Вдали от дома» с Томом Холландом в главной роли. Фильм появится на экранах кинотеатров в июле этого года.

Согласно истории ленты школьный класс Питера Паркера летит в Европу, чтобы провести там свои летние каникулы. Однако на них внезапно нападают элементали – таинственные создания, состоящие из определенного природного элемента (вода, огонь, земля и так далее). Человеку-пауку не удается сдержать водного элементаля, но тут ему на помощь приходит Мистерио – могущественный иллюзионист. В комиксах он являлся врагом паутинообразного, но в фильме будет с ним заодно.

В трейлере также показали Ника Фьюри, главу секретной организации Щ.И.Т., который привез Паркеру новый костюм и предлагает ему поучаствовать в секретной миссии. Стоит отметить, что действия данного фильма, вероятнее всего, происходят уже после событий ленты «Мстители: Финал».