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ИСКУССТВО

Опубликован новый трейлер ремейка «Кладбища домашних животных»

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категория: ИСКУССТВО

Киностудией Paramount Pictures в Сети был размещен первый тизер хоррора «Кладбище домашних животных», являющегося ремейком картины, вышедшей около 30 лет назад.

Фильм создается по мотивам романа Стивена Кинга и повторяет события предыдущей ленты, но не дословно – он сможет порадовать поклонников множеством новых деталей и более качественными спецэффектами. Его съемками руководят Денис Уиндмайер и Кевин Колш, а главную роль в нем сыграет Джейсон Кларк.

История картины крутится вокруг обычной американской семьи, переехавшей в новый дом, расположенный неподалеку от места, где хоронят домашних зверей. Спустя некоторое время с ними начинают происходить странные события. На экранах кинотеатров России фильм начнут показывать 18 апреля.

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